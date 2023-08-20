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На «Армии-2023» показали технологию дополненной реальности при удалении инородных тел

Вероника Волосунова
11:25 20.08.2023
Технология дополненной реальности помогает создать «анатомический атлас» пациента, что увеличивает точность и скорость проведения операций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Использование технологий дополненной реальности во время операций при удалении инородных тел повышает точность и скорость, а также минимизирует риски травм окружающих тканей. Об этом рассказал Михаил Кожух, старший преподаватель кафедры военно-морской хирургии ВМА им. Кирова.

«Смысл заключается в том, что формируется с помощью данных компьютерной томографии 3D модель пациента и инородных тел, которые в нем находятся. Это все используется в качестве навигации во время операции. Это позволяет выйти очень точно на инородное тело с минимальной травмой окружающих тканей и особенно важных анатомических структур», - рассказал Кожух.

При помощи специального программного обеспечения происходит привязка полученной 3D-модели к пациенту с высокой точностью. По словам врача, такой подход помогает добиться минимальной хирургической травмы, так как буквально создает «анатомический атлас» пациента.

«Хирург может в любой момент остановиться, включить 3D модель, посмотреть, как расположен каждый кровеносный сосуд у каждого органа и, соответственно, свой дальнейший маневр спланировать или скорректировать, если это необходимо. Повышается точность, сокращается время и травматическая потеря операции», - добавил Кожух.

Кожух отметил, что время операций, которые длятся четыре и пять часов, благодаря технологиям дополненной реальности в среднем сокращается на один час. Кроме того, сокращается кровопотеря на 500 и более миллилитров.

В Минобороны России сообщили, что в основу технологии легла совместная разработка инженеров политеха Петра Великого, ООО «Меджитал» медиков 1-го спбмед университета и ВМедА «навигационная система с применением дополненной реальности для хирургии».

В заключение Кожух рассказал, что новый подход применяется уже в шести клиниках по всей России, количество операций составляет «в пределах сотни».

Ранее военврачи показали на «Армии-2023», как гиперзвуковые волны помогают заживлять раны и переломы. Высокие технологии, опыт врачей и система оперативной медицинской эвакуации позволяют вернуть в строй 97 процентов раненых бойцов.

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