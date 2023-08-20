На ж/д вокзале Курска устранили основные последствия ночного удара украинского БПЛА
Начавшийся после удара украинского беспилотника пожар на крыше здания ликвидировали в 3:46 утра.
© Фото: Роман Старовойт, Телеграм
На Курском ж/д вокзале устранили основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время», - написал Старовойт.
На фотографиях видно, что с потолка обвалились потолочные плиты, повсюду мелкие осколки, пострадала деревянная дверь.
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