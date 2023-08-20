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На ж/д вокзале Курска устранили основные последствия ночного удара украинского БПЛА

Вероника Волосунова
10:05 20.08.2023
Начавшийся после удара украинского беспилотника пожар на крыше здания ликвидировали в 3:46 утра.
На ж/д вокзале Курска устранили основные последствия ночного удара украинского БПЛА
© Фото: Роман Старовойт, Телеграм
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На Курском ж/д вокзале устранили основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время», - написал Старовойт.

На фотографиях видно, что с потолка обвалились потолочные плиты, повсюду мелкие осколки, пострадала деревянная дверь.

© Роман Старовойт, Телеграм

Губернатор Курской области добавил, что в момент удара украинского беспилотника в здании находились 50 пассажиров, пять из которых получили легкие ранения. Двое из пострадавших отказались от медпомощи, троих отправили на осмотр в Курскую областную больницу и уже отпустили домой.

Сейчас на территории вокзала работают волонтеры. Они помогают пассажирам при посадке на поезда. Для ликвидации последствий будут задействованы все необходимые силы и средства.

Напомним, ночью стало известно об ударе украинского беспилотника по зданию ж/д вокзала в Курске. На крыше начался пожар.

© Роман Старовойт, Телеграм
© Роман Старовойт, Телеграм
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