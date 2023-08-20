На ж/д вокзале Курска устранили основные последствия ночного удара украинского БПЛА

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Губернатор Курской области добавил, что в момент удара украинского беспилотника в здании находились 50 пассажиров, пять из которых получили легкие ранения. Двое из пострадавших отказались от медпомощи, троих отправили на осмотр в Курскую областную больницу и уже отпустили домой.

Сейчас на территории вокзала работают волонтеры. Они помогают пассажирам при посадке на поезда. Для ликвидации последствий будут задействованы все необходимые силы и средства.

Напомним, ночью стало известно об ударе украинского беспилотника по зданию ж/д вокзала в Курске. На крыше начался пожар.