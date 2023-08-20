На Украине заявили, что летчики ВСУ попадают в зону поражения сразу после вылета

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Самолеты ВСУ с самого взлета попадают в зону поражения и терпят неудачу. Об этом заявил командующий ВВС Украины Николай Олещук в эфире телеканала «Рада».

«Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливают <....> как с земли, так и с воздуха», - рассказал Олещук.

Командующий утверждает, что с момента взлета украинский самолет находится под прицелом пяти-девяти российских.

Ранее военный эксперт и полковник ВС Австрии Маркус Рейснер рассказал, почему Киев несет большие боевые потери. По его словам, Украине не хватает боеспособных ВВС и ракет класса «земля-земля». Также для ВСУ стали проблемой российские БПЛА «Ланцет».