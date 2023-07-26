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Австрийский полковник назвал причину больших боевых потерь Киева

Владимир Рубанов
02:42 26.07.2023
Многих солдат, прошедших шестимесячную подготовку в НАТО, уже нет, отметил Маркус Рейснер.
Австрийский полковник назвал причину больших боевых потерь Киева
© Фото: Yevhen Lubimov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Украина по-прежнему имеет большие проблемы с общевойсковым боем, заявил австрийский историк, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер в интервью n-tv.de. По его словам, Киеву не хватает боеспособных ВВС и ракет класса «земля-земля», «чтобы стать эффективными против российских боевых вертолетов и самолетов, против резервов, против тылового обеспечения, а также против российских командных структур».

Рейснер признал крупные потери украинских боевиков в ходе попытки контрнаступления. Он отметил, что российская сторона использовала комбинацию артиллерии и минных заграждений, а также беспилотники-камикадзе типа «Ланцет». Для украинцев использование этого типа дронов и так называемых дронов с видом от первого лица (FPV) стало полномасштабной проблемой, сказал представитель Минобороны Австрии.

Еще одна проблема для Украины заключается в том, что она все больше зависит от резервистов, сказал Рейснер. Многих солдат, прошедших шестимесячную подготовку в НАТО, уже нет, отметил он. По словам полковника, недавно он беседовал с «украинским товарищем», и тот рассказал, что в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности этот человек приказал взводу своих солдат выйти на минные поля.

«Вернулась только половина. Боевой дух войск был сильно подорван», - рассказал Рейснер.

Военный эксперт считает, что у Украины также мало возможностей для маневра на тактическом уровне. Крупный прорыв в направлении Мелитополя или Мариуполя, как собственно и хотелось, пока не представляется возможным, сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери противника в ходе контрнаступления составляют десятки тысяч человек. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Украина понесла значительные потери в рамках контрнаступления.

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