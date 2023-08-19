Украинские боевики выпустили по Донецку и Макеевке шесть снарядов «натовского» калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм в 23:30 и в 5:55 по мск.

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Украинские боевики за ночь выпустили по Донецку и Макеевке шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров и три кассетных снаряда. Об этом сообщает представительство СЦКК в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 23:30 - н.п. Новоселовка Первая - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Затем уже под утро в 5:55 мск боевики выпустили три снаряда «натовского» калибра в направлении Макеевки.

Кроме того, ночью в направлении Куйбышевского района Донецка боевики выпустили 3 кассетных снаряда.

Ранее в ДНР в результате обстрела кассетными боеприпасами погиб один человек, шесть получили ранения, в том числе 12-летняя девочка. В тот день украинские боевики выпустили по Донецку 36 кассетных боеприпасов почти за полчаса.