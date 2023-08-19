Фомин прокомментировал слова Ли Шанфу о взаимном уважении России и Китая

В ходе выступления на Московской конференции по безопасности министр обороны Китая Ли Шанфу подчеркнул, что отношения КНР с РФ основаны на взаимной выгоде и уважении, Фомин привел его слова, отвечая на вопрос в интервью.

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Министр обороны КНР Ли Шанфу стал одним из основных докладчиков на Московской конференции по безопасности. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обратил внимание на его высказывание о том, что Россия и Китай дружат не «против кого-то», отношения стран основаны на уважении друг друга и взаимной выгоде.

«Ли Шанфу был одним из главных гостей Московской конференции по международной безопасности, и он сделал свое выступление, с которым он акцентировал внимание на том, что наши отношения являются более чем стратегическими. Мы не дружим против кого-то, мы дружим на совершенно понятных основах: это равноправие, взаимное уважение друг друга, взаимная выгода», - сказал он.

Фомин подчеркнул, что в отношениях между двумя странами нет ведомой и ведущей стороны, и Россия внимательно относится к дружбе с другими странами.

Министр обороны КНР выступил на конференции 15 августа. В своей речи он подчеркнул, что отношения России и Китая в военной сфере не направлены против кого-либо. Он также заявил, что двустороннее взаимодействие будет развиваться.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.