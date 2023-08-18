МО РФ: Киев пытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА

После воздействия средств ПВО беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, уточнили в ведомстве.

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Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА.

После воздействия средств поражения ПВО беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Об этом сообщили в Минобороны России.

«18 августа около 04:00 по московскому времени киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области», - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что после поражения средствами ПВО беспилотник изменил траекторию своего полета и упал. Возгораний и пострадавших нет.

Несколькими часами ранее над Белгородской областью был сбит БПЛА самолетного типа. В МО РФ сообщили, что Киев предпринял попытку совершить террористическую атаку в 22:22 17 августа.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.