В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ: Киев пытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА

04:54 18.08.2023
После воздействия средств ПВО беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, уточнили в ведомстве.
МО РФ: Киев пытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА.

После воздействия средств поражения ПВО беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Об этом сообщили в Минобороны России.

«18 августа около 04:00 по московскому времени киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области», - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что после поражения средствами ПВО беспилотник изменил траекторию своего полета и упал. Возгораний и пострадавших нет.

Несколькими часами ранее над Белгородской областью был сбит БПЛА самолетного типа. В МО РФ сообщили, что Киев предпринял попытку совершить террористическую атаку в 22:22 17 августа.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:33 В стране и мире
Reuters: США одобрили передачу Киеву F-16 из Дании и Нидерландов
23:59 В стране и мире
Судимого по делу о взятке американца Спектора задержали в Москве за шпионаж
22:33 В стране и мире
Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах
20:32 В стране и мире
Видео
Путин поручил обновить парк общественного транспорта в России
17:49 В стране и мире
Видео
Цаликов провел конференцию «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности» на «Армии-2023»
Популярное
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.