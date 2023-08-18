МО РФ: Киев пытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА.
После воздействия средств поражения ПВО беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Об этом сообщили в Минобороны России.
«18 августа около 04:00 по московскому времени киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области», - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что после поражения средствами ПВО беспилотник изменил траекторию своего полета и упал. Возгораний и пострадавших нет.
Несколькими часами ранее над Белгородской областью был сбит БПЛА самолетного типа. В МО РФ сообщили, что Киев предпринял попытку совершить террористическую атаку в 22:22 17 августа.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.