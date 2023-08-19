Командир Т-90 «Клим» рассказал, как его экипаж «увел» Т-72 прямо из-под носа боевиков

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Дерзкие вылазки для ударов по опорникам противника совершили наши танкисты на Северском направлении. Есть в активе бойцов и успешная диверсия, которой позавидовали бы и спецназовцы.

Т-90 оснащен улучшенной броней, системой управления огня и тепловизором, а также пулеметом корд 12.7 мм на башне танка. Но самое главное - экипаж. Командир танка с позывным «Клим» рассказал, как его парни однажды прямо из-под носа украинских боевиков увели их танк Т-72.

«Да, ребята подползли к танку ночью в темноте соответственно в люк механика они залезли без проблем, так как ключи для открывания танка уже были. Залезли во внутрь, два баллона с воздухом установили, запустили танк и уехали. Противник не успел опомниться», - добавил «Клим».

Вместе с экипажем Т-90 корреспондент «Звезды» отправился на задачу от руководства. О том, как бойцы обнаружили блиндаж противника с путями сообщения и ехали среди полей, на которых еще недавно шли ожесточенные боестолкновения, смотрите в сюжете.

Ранее Полковник Кривошеев рассказал, как заминировать опорник противника с воздуха. Для этого инженерные войска используют барражирующие инженерные боеприпасы.