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Полковник Кривошеев рассказал, как заминировать опорник противника с воздуха

Марина Крижановская
05:48 19.08.2023
Инженерные войска используют барражирующий инженерный боеприпас для минирования местности в недоступных саперу местах, где находится неприятель.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Барражирующий инженерный боеприпас в сочетании с беспилотником применяется инженерными войсками в зоне проведения СВО, в том числе и для минирования объектов украинских националистов. Бойцы используют БПЛА не только для проведения инженерной разведки, но и для поражения укрепленных сооружений, техники и живой силы противника.

Данные боеприпасы военнослужащие стали использовать порядка полугода назад. О представленной новинке и о том, как она себя проявила на полях МВТФ «Армия-2023» «Звезде» рассказал председатель Военно-научного комитета инженерных войск ВС РФ Максим Кривошеев.

«Принцип у барражирующего инженерного боеприпаса очень прост. Это беспилотный летательный аппарат, в состав которого входит боевая часть инженерного боеприпаса, как правило, кумулятивного заряда, с помощью которого происходит поражение», - поделился он.

Он добавил, что БПЛА используются инженерными войсками и для установки минно-взрывных заграждений. Они применяются для поражения техники или укрепленных сооружений, а также для минирования местности в местах, куда сапер не может подойти в условиях, где непосредственно находится противник.

Объясняя, как это происходит на примере взводного опорного пункта, полковник Максим Кривошеев сообщил, что ночью они подлетают и сбрасывают инженерный боеприпас.

«Мину ставят в боевое положение. Все: объект заминирован. Происходит дальше штатное срабатывание инженерного боеприпаса при воздействии в контакте с личным составом противника или техники», - пояснил председатель ВНК инженерных войск ВС РФ.

Ранее о способах уничтожения дрейфующих мин в Черном море «Звезде» рассказал замгендиректора АО «Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор"» Анатолий Халеев.

Отвечая на вопрос, можно ли ликвидировать мины, Халеев сказал, что большую часть этих мин можно было бы вытравить обыкновенными контактными тралами при условии, если бы существовала какая-либо схема установки этих минных заграждений и туда был бы предоставлен доступ.

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