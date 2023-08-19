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Фомин заявил, что на прошлых встречах MCIS дали верные прогнозы по ситуации в мире

Елизавета Егорова
09:42 19.08.2023
С 2012 года на Московских конференциях по безопасности эксперты и представители международных организаций дают прогнозы относительно ситуаций в Европе, Центральной Азии, Америке и Африки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил нашему телеканалу на форуме «Армия-2023», что большинство прогнозов, которые были даны на предыдущих Московских конференциях по международной безопасности, сбылись.

Эта конференция, ставшая визитной карточкой Министерства обороны, проводится с 2012 года. На ней выступают видные военные деятели, авторитетные эксперты в области безопасности и представители международных организаций.

«Это (сбывшиеся прогнозы. - Прим. ред.) касается ситуации в Европе, Центральной Азии, Америке, Африки», - заявил Фомин.

Заместитель министра обороны отметил, что на конференции проводится открытый, неполитизированный обмен мнениями.

Ранее замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал «Звезде», как удалось вернуть жителям Донецка питьевую воду с помощью строительства нового водовода. Это был сложнейший проект, над которым трудились около 3 500 человек.

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