Фомин заявил, что на прошлых встречах MCIS дали верные прогнозы по ситуации в мире
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил нашему телеканалу на форуме «Армия-2023», что большинство прогнозов, которые были даны на предыдущих Московских конференциях по международной безопасности, сбылись.
Эта конференция, ставшая визитной карточкой Министерства обороны, проводится с 2012 года. На ней выступают видные военные деятели, авторитетные эксперты в области безопасности и представители международных организаций.
«Это (сбывшиеся прогнозы. - Прим. ред.) касается ситуации в Европе, Центральной Азии, Америке, Африки», - заявил Фомин.
Заместитель министра обороны отметил, что на конференции проводится открытый, неполитизированный обмен мнениями.
Ранее замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал «Звезде», как удалось вернуть жителям Донецка питьевую воду с помощью строительства нового водовода. Это был сложнейший проект, над которым трудились около 3 500 человек.