Разработчик подводного оружия Халеев объяснил, почему в Черном море появились дрейфующие мины

За последнее время в Черном море были обнаружены несколько дрейфующих мин. Анатолий Халеев рассказал, как они там появились, насколько они опасны и можно ли ликвидировать эту опасность.

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Заместитель гендиректора АО «Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор"» Анатолий Халеев рассказал «Звезде» об опасности дрейфующих мин в Черном море и о том, как их можно было бы уничтожить. Интервью с ним состоялось на полях международного форума «Армия-2023».

Отвечая на вопрос о том, как в Черном море появились украинские дрейфующие мины, Халеев пояснил, что скорее всего при установке минных заграждений Украина использовала устаревший боезапас. Тросы, на которые мины крепятся, вероятно, пришли в негодность за длительный период хранения. Во время шторма они могли не выдержать и оборваться.

Тем не менее, длительность хранения не повлияла на боеспособность мин. Они все еще могут взорваться, поскольку не имеют электрических элементов, которые могли бы разрядиться, и мина стала бы безопасной со временем, подчеркнул Халеев. Взрывчатое вещество осталось в том же состоянии.

«Больше того, оно становится еще более опасным, потому что со временем оно становится более чувствительным, и достаточно кораблю или катеру встретиться с этой миной, чтобы получить вполне приличный взрыв. Учитывая, что они имеют запас в 20-30 килограмм тротила, это достаточно большой взрыв», - добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли ликвидировать мины, заместитель гендиректора объяснил, что для этого понадобилась бы схема их установки и доступ в места, где они были размещены. Российские тральные корабли могли бы обезвредить их.

«Большую часть этих мин можно было бы вытравить обыкновенными контактными тралами при условии, если бы существовала какая-либо схема установки этих минных заграждений и, соответственно, был бы туда предоставлен доступ», - уточнил Халеев.

Однако те мины, которые уже оторвались, по его словам, продолжат дрейфовать до тех пор, пока не будут обнаружены.

Он напомнил, что установка минного оружия требует ответственного отношения. В современных минах, как уточнил Халеев, обычно есть устройство, позволяющее ликвидировать их через определенное время.

Ранее в 180 километрах от Босфора была обнаружена украинская дрейфующая мина. Ее обнаружил экипаж патрульного корабля «Сергей Котов», мина была уничтожена огнем из пулемета.