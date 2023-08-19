В стране и мире Кремль показал кадры совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону Елизавета Егорова Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Кремль показал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным штаба группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. На видео заметно, как президента, выходящего из машины, встречает глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. После Путин отправился в здание, где заслушал доклады Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки. Ранее стало известно, что Путин на оперативном совещании с постоянными членам Совбеза РФ обсудил работу в сфере безопасности в информационном пространстве. Глава государства подчеркнул важность этого вопроса в современном мире. Экспертное мнение и аналитика