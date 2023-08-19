Кремль показал кадры совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Кремль показал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным штаба группировки спецоперации в Ростове-на-Дону.
На видео заметно, как президента, выходящего из машины, встречает глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
После Путин отправился в здание, где заслушал доклады Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.
Ранее стало известно, что Путин на оперативном совещании с постоянными членам Совбеза РФ обсудил работу в сфере безопасности в информационном пространстве. Глава государства подчеркнул важность этого вопроса в современном мире.