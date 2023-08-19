Фомин: форум «Армия» и MCIS-2023 проходят в одно время по просьбе иностранных партнеров

В 2024 году в Москве одновременно будут проходить сразу три мероприятия, сообщил заместитель Министра обороны Фомин. К конференции по безопасности и форуму «Армия» присоединятся армейские игры.

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Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин стал еще одним гостем студии телеканала «Звезда» на форуме «Армия-2023». Он объяснил нашей ведущей, почему уже второй год подряд Московская международная конференция по безопасности проходит в парке «Патриот» одновременно с форумом «Армия».

По словам Фомина, об этом МО попросили иностранные партнеры. Раньше у них не было возможности посетить сразу два мероприятия - программа была для них объективно не столь насыщенной.

«Мы получали советы от наших иностранных партнеров. Такое решение позволяет существенно насытить программу посещений. Сюда включен вход, без всякого преувеличения, на одну из крупнейших международных выставок военной техники и вооружения», - рассказал Фомин.

Заместитель Министра добавил, что с 2024 года по четным годам в одно время будут проходить сразу три мероприятия. К первым двум добавятся Армейские игры.

Ранее в этой же студии побывал председатель Военно-научного комитета инженерных войск ВС РФ Максим Кривошеев и рассказал, как именно российской обороне удалось сломать контрнаступление ВСУ. По его словам, большую роль в этом сыграли плотное минирование и фортификационное оборудование.