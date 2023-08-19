Кривошеев рассказал, как российской обороне удалось сломать контрнаступление ВСУ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Председатель Военно-научного комитета инженерных войск ВС РФ полковник Максим Кривошеев дал интервью в студии телеканала «Звезда» на форуме «Армия-2023» и рассказал, почему удалось сломать контрнаступление украинских боевиков, и какую роль в этом играли инженерные войска.

Протяженность линии соприкосновения составляет сотни километров. Ее должное оборудование - это сложнейшая задача, отметил Кривошеев. Инженерные войска проделали огромную работу для остановки контрнаступления, уточнил он.

«В нынешних условиях, как показала спецоперация, (фортификационное оборудование. - Прим. ред.) - это одна из важнейших задач. Благодаря ему мы можем защитить личный состав и технику, свести к минимуму потери», - рассказал Кривошеев.

Еще одним важным фактором стало плотное минирование. Большая протяженность минных полей помогла остановить прорыв бронетехники, танков противника и личного состава, отметил полковник.

Ранее заместитель министра обороны Тимур Иванов рассказал про восстановление разрушенной нацистами инфраструктуры. Одной из самых сложных задач стал проект «Большая вода» по обеспечению питьевой водой жителей Донбасса.