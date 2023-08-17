Пьяный незнакомец избил актера Ткачука прямо во время репетиции в Екатеринбурге

По странному совпадению Ткачук, на которого набросился пьяный мужчина во время репетиции, играет героя, переживающего нападение бандитов.

© Фото: Кадр из фильма «Золото Лагина»

В Академическом районе Екатеринбурга пьяный незнакомец ворвался в студию, где проходила репетиция сцены из художественного фильма, и напал на российского актера Александра Ткачука. По данным телеканала 360, мужчина повалил артиста на землю и начал его душить.

Исполнительный продюсер картины Андрей Собинов отметил одно странное совпадение.

«По странному совпадению в конце фильма на главного героя, которого играет Александр Ткачук, тоже нападают бандиты», - цитирует 360 слова Собинова.

Ткачук снял побои в травмпункте и на время прекратил свои выступления.

Ранее стало известно, что российского туриста в турецком отеле избил охранник стульями. Мужчина попал в больницу с пробитой головой и множественными синяками и ссадинами.