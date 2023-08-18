В ДТП с грузовиками в Волгоградской области погибли трое детей и взрослый

Погибшим в аварии детям было от 4 до 14 лет.

© Фото: ГИБДД Волгоградской области

В Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. Трое детей и взрослый погибли в результате столкновения. Об этом ГУ МВД России по региону сообщает в своем Telegram-канале.

«В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия», - указано в сообщении.

Одну женщину госпитализировали.

Ранее в результате аварии в больницу попала певица Лада Дэнс. Ей предстоит болезненный реабилитационный процесс, однако врачи дают оптимистичные прогнозы касательно ее восстановления.