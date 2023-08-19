Емельяненко ушел в отставку с поста президента Союза ММА России
Федор Емельяненко решил оставить пост президента Союза ММА России. Об отставке заявил вице-президент федерации Андрей Терентьев.
«Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия», - приводит ТАСС слова Терентьева.
Он уточнил, что на время принял на себя руководство сообществом.
«Я стал исполняющим обязанности», - сказал Терентьев.
По информации Терентьева, в ближайшее время решится вопрос, на какой позиции в Союзе ММА России останется Емельяненко.
«Он не планирует полностью уходить из него», - отметил Терентьев.
Выборы нового президента спортивной федерации пройдут в конце года.
Ранее сообщалось о намерении Емельяненко провести бой с Майком Тайсоном. Боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов назвал реальными шансы Емельяненко на победу, так как «он сейчас в неплохих кондициях».