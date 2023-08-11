Боксер Кудряшов оценил шансы Емельяненко подготовиться к бою с Тайсоном

Однако вряд ли потенциальный бой можно назвать конкурентным.

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Российский спортсмен Федор Емельяненко имеет все шансы подготовиться к поединку с Майком Тайсоном. Об этом в беседе со «Звездой» заявил боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории, Дмитрий Кудряшов.

«Реально подготовиться, если поддерживаешь форму. Ребята, которые тренируются вместе с Федором, говорят, что он сейчас в неплохих кондициях», - отметил спортсмен.

Дмитрий Кудряшов отметил, что Тайсон не запускает себя и тоже тренируется. Однако, по его словам, вряд ли потенциальный бой можно назвать конкурентным.

«Мы прекрасно понимаем, что два спортсмена прошли свой пик», - считает боксер.

По его мнению, бой привлек бы много внимания. Любителям спорта будет интересно снова увидеть большие имена.

«Если брать Тайсона времен Тайсона, то вариантов победить у Федора немного. Сейчас кто будет в лучших кондициях, тот и победит», - добавил Дмитрий Кудряшов.

Отметим, на днях бывший боец ММА Федор Емельяненко выразил желание провести боксерский поединок с легендарным Майком Тайсоном. Об этом россиянин заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале MMAFightingonSBN.