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В Гонконге умер покоривший своей улыбкой интернет пес Чимс

Ирина Елагина
20:40 19.08.2023
Забавный пес породы сиба-ину скончался на операционном столе.
В Гонконге умер покоривший своей улыбкой интернет пес Чимс
© Фото: club165035406, ВКонтакте
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Забавный пес породы сиба-ину по кличке Болци (мем Чимс) скончался в Гонгонке на операционном столе во время хирургического вмешательства по торакоцентезу. Об этом сообщили в официальных аккаунтах собаки в соцсети.

«Болл Болл уснул в пятницу утром во время операции по торакоцентезу»,- написали авторы паблика.

Пес получил огромную популярность в соцсетях всего мира из-за доброжелательности - он смотрел на всех с улыбкой. Особенным успехом пес Чимс пользовался во время пандемии, утешая и вселяя в людей надежду на выздоровление.

«Не грустите, пожалуйста, помните о той радости, которую принес миру Болци», - обратились к пользователям интернета фанаты пса.

Ранее сообщалось об агрессивном поведении немецкой овчарки президента США Джо Байдена, которая покусала семерых сотрудников Секретной службы, одного из них потребовалось госпитализировать.

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