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На «Армии-2023» обсудили компьютерные игры как фактор нацбезопасности и обороны

Игнат Далакян
20:27 19.08.2023
Организатором мероприятия выступил Департамент информационных систем Минобороны России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В рамках Международного военного технического форума «Армия-2023» состоялся круглый стол «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» и финал Всероссийского соревнования по разработке сценариев патриотических компьютерных игр. Организатором мероприятий выступил Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках мероприятия эксперты обсудили вопросы поддержки патриотической направленности игр, контроля видеоигрового контента и его соответствия российскому законодательству, воспитания и укрепления у детей традиционных российских духовно-нравственных ценностей через видеоигры, а также проблемы игровой зависимости и возможности ограничения времяпрепровождения в играх несовершеннолетних.

Молодежные соревнования являются результатом совместной работы ДИС Минобороны России, Роскомнадзора и РО «Знание». Сформированная рабочая группа специалистов вела проработку совместного мероприятия по вопросу создания отечественных компьютерных игр, которые были бы не только интересны аудитории, но и воспитывали патриотов своей страны. По словам организаторов соревнований, сценарий игры должен отражать сохранение, укрепление и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, таких как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.

По итогам финала жюри определило команду-победителя и двух призеров.

Лучшие сценарии будут переданы ведущим российским компаниям по разработке видеоигр и возможно мы скоро увидим их воплощение.

Департамент информационных систем Минобороны России под эгидой созданного им движения «Киберпатриот» уже более 5 лет проводит различные мероприятия, направленные на объединение игроков в компьютерные игры вокруг патриотической повестки и традиционных ценностей нашего Отечества.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить идеи по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки. Соответствующие предложения необходимо подготовить до 30 сентября текущего года.

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