Захарова назвала злобой и беспомощностью слова Борреля о России

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Выпад главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России проявление бессильной злобы и беспомощной зависти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на реплику Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом» и АЗС с атомной бомбой.

«Все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», - отметила Захарова.

Она пояснила, что ЕС просто злится и завидует России, так как сами лишились качественного топлива.

«ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. Наше топливо при нас, и мы им еще и торгуем. А есовский бизнес перетек за океан», - парировала Захарова.

Кроме того, по мнению, Захаровой ЕС переживает из-за того, что только одна европейская страна смогла ядерное оружие.

«Нечем гордиться, вот и исходят злостью», - резюмировала Захарова.

Ранее Захарова назвала лживым заявление Госдепа США об отказе России от диалога по украинскому конфликту.