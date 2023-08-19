Захарова назвала злобой и беспомощностью слова Борреля о России
Выпад главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России проявление бессильной злобы и беспомощной зависти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на реплику Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом» и АЗС с атомной бомбой.
«Все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», - отметила Захарова.
Она пояснила, что ЕС просто злится и завидует России, так как сами лишились качественного топлива.
«ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. Наше топливо при нас, и мы им еще и торгуем. А есовский бизнес перетек за океан», - парировала Захарова.
Кроме того, по мнению, Захаровой ЕС переживает из-за того, что только одна европейская страна смогла ядерное оружие.
«Нечем гордиться, вот и исходят злостью», - резюмировала Захарова.
Ранее Захарова назвала лживым заявление Госдепа США об отказе России от диалога по украинскому конфликту.