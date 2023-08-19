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Посетителям «Армии-2023» показали реконструкцию боя на Курской дуге

18:25 19.08.2023
В Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России почтили память героев Курской битвы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023» стали зрителями масштабной исторической реконструкции боя в музейном комплексе под открытым небом «Поле Победы».

Память героев Курской битвы почтили в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил РФ Минобороны России. 50-дневное сражение стало переломным во всей Великой Отечественной войне. Осуществить погружение в исторические события помогли реконструкторы военно-исторических клубов Москвы, а также Московской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. В представлении можно было увидеть историческую технику и авиацию. Шумовые и пиротехнические эффекты добавляли особую реалистичность реконструкции боя.

Июль и август 1943 года навсегда вошли в историю славных побед нашего народа, поэтому большинство россиян и жителей постсоветского пространства, знают словосочетания «Курская битва», «Курская дуга», «Огненная дуга». В ожесточенной битве сошлись свыше двух миллионов человек, имевших на вооружении более 7 000 танков и самоходных орудий, около 5000 самолетов, почти 30 000 орудий и минометов.

Победа в Курской битве, одержанная 23 августа 1943 года, лишила немцев возможности наступать. Дальше враг только оставлял свои позиции. Война окончательно покатилась назад. Советские войска разгромили 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Красная Армия потеряла почти 254 тысяч своих бойцов.

За подвиги во время Курской битвы звания Героя Советского Союза было удостоено более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тысяч человек награждены орденами и медалями. Поле боя величайшего в истории танкового сражения под Прохоровкой, стало третьим полем воинской слава России вместе с Куликовым и Бородинским полем.

Ранее Минобороны России показывало кадры от первого лица с чемпионата по управлению беспилотными летательными аппаратами «Дронбиатлон-2023». В соревновании приняли участие 4 команды, которые боролись в 6 номинациях.

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