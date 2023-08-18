МО РФ показало кадры от первого лица с состязания операторов FPV-дронов в рамках «Армии-2023»

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» на полигоне Алабино прошел чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами «Дронбиатлон-2023».

В соревнованиях приняли участие команды, состоящие из военнослужащих-операторов БПЛА и представителей военного инновационного технополиса «ЭРА».

Чемпионат по управлению БПЛА проходил в четыре этапа. На первом этапе участники соревнования поражали наземные стационарные цели. На втором этапе необходимо было осуществлять разведку с поражением подвижной цели. Третий этап состоял из заданий по поражению воздушных целей в условиях сильного противодействия радиоэлектронных средств противника. На четвертом этапе, участники соревнования провели поиск, обнаружение и поражение цели на точность.

Длина трассы, на которой проходили состязания операторов беспилотных летательных аппаратов составила 600 метров. Максимальная скорость БПЛА достигала 180 км/ч, а средняя скорость полета беспилотников составляла 120 км/ч. Сама трасса оборудована препятствиями в форме конусов, арочных ворот, высотой до 4 метров, тоннелей и макетов городских застроек.

В чемпионате приняли участие 4 команды, что боролись в 6 номинациях, по итогам которых были определены победители. Призерам вручили различные памятные подарки, а военнослужащим вручили беспилотные летательные аппараты (БпЛА), для применения их в боевых условиях в зоне проведения СВО.

В соревновании участвовали 4 команды, которые боролись в 6 номинациях. Призеры получили различные памятные подарки, а военнослужащим вручили беспилотники для применения их в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции.

Мероприятия чемпионата сопровождались пиротехническими и звуковыми спецэффектами и выступлениями различных художественных коллективов.

Ранее Минобороны России показывало кадры применения FPV-дрона в зоне спецоперации. Украинские боевики заняли позицию в окопе, однако он не уберег их от российского беспилотника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.