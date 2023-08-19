Военные врачи представили устройство для извлечения осколков из мозга на «Армии-2023»

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Врачи Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко научились извлекать металлические осколки из головного мозга пациентов с помощью электромагнетизма.

Опытный образец устройства, который разработали военные врачи совместно с Самарским государственным медицинским университетом, представлен на стенде Главного военно-медицинского управления в подмосковном парке Патриот в рамках форума «Армия-2023».

В основу изделия легла первая российская система хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности «Автоплан». Эта система позволяет с высокой точностью, совмещая загруженные в нее результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии с 3D-моделью головы пациента, определить с высокой точностью расположение металлических осколков в тканях головного мозга.

Предложенный специалистами госпиталя имени Н.Н.Бурденко способ модернизации системы «Автоплан» представляет собой дополнительное электромагнитное устройство, с помощью которого обнаруженные инородные тела металлической плотности будут извлекаться из головного мозга без использования медицинских инструментов.

Данный способ позволяет военным врачам ограничиваться при расчетах величины отверстия в черепе лишь размерами самих осколков, не прибегая к открытой операции на головном мозге. Кроме того, влияние человеческого фактора в процессе извлечения осколков практически сведено к нулю, что кратно снижает последствия хирургической травмы головного мозга.

В настоящее время опытный образец изделия проходит апробацию в ГВКГ им. Бурденко при лечении военнослужащих, которые получили осколочные повреждения головы в ходе спецоперации.

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