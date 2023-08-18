Замминистра обороны РФ Тимур Иванов рассказал на «Армии-2023» о новых аптечках для военнослужащих в зоне СВО

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Военно-полевая хирургия остается самым передовым направлением в российской медицине и накопленный военными медиками опыт позволит грамотно организовать оказание медпомощи российским военнослужащим в зоне СВО. Об этом заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов рассказал в специальной студии «Звезды» на форуме «Армия-2023».

«Вся медицина пошла с военной медицины, исторически. И, кончено, наиболее профессиональное направление - это военно-полевая хирургия, то, что связано с получением травм на поле боя, минно-осколочные ранения и многие другие. Мы были к этому готовы, был учтен опыт предыдущих операций. Это и Афганистан, это и Чечня. Был накоплен определенный опыт. И, соответственно, все это применялось на поле боя»,- отметил Тимур Иванов.

Он добавил, что специальная военная операция внесла свои коррективы в деятельность военных медиков, в частности, пришлось обновить содержимое аптечек.

«Мы каждый день учились, понимали специфику ранений, которые происходят. Иногда это осколки, иногда это ожоги, поэтому мы усовершенствовали непосредственно аптечки для врача, для фельдшера, для инструктора. Поэтому сейчас то, что поставляется в Вооруженные Силы в рамках СВО, весь контингент полностью укомплектован самыми современными аптечками», - подчеркнул Тимур Иванов.

Заместитель министра обороны напомнил о заслугах военврачей в зоне СВО, которые часто ценой своей жизни спасают раненых военнослужащих.

«Конечно, медики самоотверженны. Большое количество получили государственные награды. К сожалению, есть и погибшие среди медиков, офицеров. Они, в первую очередь, приходили спасение раненых, вытаскивали на себе военнослужащих, которые дальше снова возвращаются в строй», - заключил Тимур Иванов.

Ранее военврачи рассказали на форуме «Армия-2023», какие высокие технологии используются сегодня в военно-полевой хирургии и показали, как гиперзвуковые волны помогают заживлять раны и переломы, а переливание крови происходит с использованием сухой плазмы крови.