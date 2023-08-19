Профессор РУЭ Финогенова заявила об индексации пенсии ряду россиян

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Граждане России, которые вышли на пенсию в августе, с 1 сентября могут рассчитывать на индексацию ежемесячного пособия. Об этом профессор РЭУ им. Юлия Финогенова заявила ИА «Прайм».

Экономист пояснила, что индексация коснется работников, которые в августе либо завершили трудовую деятельность, либо им установили повышенную группу инвалидности, либо им в сентябре исполняется 80 лет.

По расчетам Финогеновой, для 80-летних пенсионеров фиксированная денежная часть увеличитмся в двое — с 7567,3 до 15134,6 рубля.

«Но сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет, скорее всего, уже в ноябре», - отметила эксперт.

Выплаты проиндесированной пенсии другим категориям также начнут поступать не ранее октября.

Ранее сообщалось о решении губернатора Московской области Андрея Воробьева увеличить доплаты жителям Подмосковья с пенсией менее 18 тысяч рублей. По предварительным оценкам региональную финансовую поддержку получат порядка 70 тысяч пенсионеров с низкими доходами, проживающих в Московской области свыше 10 лет.