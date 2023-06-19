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Жители Подмосковья с пенсией менее 18 тысяч рублей получат доплату

Анастасия Бобылева
19:44 19.06.2023
Доплату получат те, кто достиг возраста 65 лет, не имеет работы и проживает более 10 лет в Московской области один или с другим пенсионером.
Жители Подмосковья с пенсией менее 18 тысяч рублей получат доплату
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Жители Подмосковья с пенсией менее 18 тысяч рублей, проживающие в области больше 10 лет, получат доплату. Об этом решении заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы увеличили доплаты нашим пенсионерам с низкими доходами, проживающим больше 10 лет в Московской области, до 18 тысяч рублей. Перерасчет будет с января 2023 года», - цитирует его 360.

Всего выплату получат около 70 тысяч человек. Это люди, достигшие возраста 65 лет, не имеющие работы и проживающие одни или с другим пенсионером.

Те, чья пенсия составляет 15 тысяч рублей, получат единовременно 24 тысячи, а также ежемесячную надбавку в размере 3 тысяч рублей. Тем, кто получал 16 тысяч, выдадут 16 тысяч сразу и сделают надбавку в размере 2 тысяч в месяц. Если же человек получал 17 тысяч, ему выдадут 8 тысяч сразу, а надбавка составит 1 тысячу рублей.

Ранее в России проиндексировали социальные пенсии на 3,3% в связи с инфляцией. Соответствующее решение приняло Правительство РФ.

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