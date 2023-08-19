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Светлана Немоляева назвала Ясуловича тонким артистом, с которым было легко

Ирина Елагина
16:19 19.08.2023
Светлана Немоляева рассказала «Звезде», каким актером и человеком был Игорь Ясулович.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Народная артистка России Светлана Немоляева поделилась со «Звезде» воспоминаниями об ушедшем из них актере театра и кино Игорь Ясулович.

Светлана Немоляева назвала несколько совместных кино- и театральных работ с Игорем Ясуловичем и особо отметила фильм «Дипломат», в котором они сыграли супружескую пару.

«Я очень горюю, что Игорь скончался. Так случилось, мы не были в одном театре, но снимались довольно часто, даже когда были еще совсем молодыми. Мы снимались в «Дядюшкин сон» у режиссера Орлова, в «Месье Ленуар, который не хотел умирать» тоже у Саши Орлова. Снимались в замечательном сериале «Дипломат»: два-три года назад мы играли мужа и жену. Это была прекрасная для меня работа. С ним был работать одно удовольствие. И у нас в театре он играл сцену Миллера, очень хорошо. Спектакль сейчас осиротел», - рассказала Светлана Немоляева.

Актриса отметила, что Игорь Ясулович был не только хорошим партнером на сцене, но и замечательным человеком.

«Помимо того, что он был замечательный артист, очень тонкий, интеллигентный артист. Он был очень хороший человек. Доброжелательный, добросердечный. С ним было очень легко и спокойно», - призналась Светлана Немоляева.

Она добавила, что Ясулович принадлежал к поколению прекрасных российских артистов.

«Такой месяц ужасный. Ушла Ирина Мирошниченко, Юлия Борисова, Верочка Василева, вот сейчас Игорь Ясулович. Поколение замечательных актеров уходит, никого не остается. Это большая потеря. Был замечательный артист. Пусть земля ему будет пухом. Мои большие, большие соболезнования его родным и близким», - сказала Светлана Немоляева.

Напомним, что сегодня на 82-м году жизни скончался народный артист Игорь Ясулович. Своими воспоминаниями о нем поделился со «Звездой» актер театра и кино Валентин Смирнитский.

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