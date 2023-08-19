В стране и мире Валентин Смирнитский рассказал, каким ему запомнился Игорь Ясулович Ирина Елагина Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни актере Игоре Ясуловиче. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Натрускин, РИА Новости Читайте нас на: Народный артист России, актер театра и кино Валентин Смирнитский поделился со «Звездой» воспоминаниями об ушедшем из жизни актере Игоре Ясуловиче. «Я его очень хорошо знал замечательный человек, артист, очень печальная новость. Мне он всегда казался человеком преданным профессии, прекрасным профессионалом. И по человеческим качествам он был замечательным. Я его знал много лет, с его сыном еще снималась. Замечательный актер киношного образования. В зрелые годы стал театральным актером, были потрясающие разные театральные работы в Международной в театральной компании и ТЮЗе. Самые замечательные качества, драматический актер», - рассказал Смирнитский. Напомним, что сегодня на 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович. Экспертное мнение и аналитика