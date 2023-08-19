В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Валентин Смирнитский рассказал, каким ему запомнился Игорь Ясулович

Ирина Елагина
15:36 19.08.2023
Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни актере Игоре Ясуловиче.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Натрускин, РИА Новости
Читайте нас на:

Народный артист России, актер театра и кино Валентин Смирнитский поделился со «Звездой» воспоминаниями об ушедшем из жизни актере Игоре Ясуловиче.

«Я его очень хорошо знал замечательный человек, артист, очень печальная новость. Мне он всегда казался человеком преданным профессии, прекрасным профессионалом. И по человеческим качествам он был замечательным. Я его знал много лет, с его сыном еще снималась. Замечательный актер киношного образования. В зрелые годы стал театральным актером, были потрясающие разные театральные работы в Международной в театральной компании и ТЮЗе. Самые замечательные качества, драматический актер», - рассказал Смирнитский.

Напомним, что сегодня на 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:25 В стране и мире
Игорь Ясулович скончался на 82-м году жизни
13:30 В стране и мире
Опубликованы первые результаты исследований станции «Луна-25»
14:31 В стране и мире
ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
10:59 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в ЛНР шпионившую для Украины местную жительницу
08:30 В стране и мире
Видео
Фомин: форум «Армия» и MCIS-2023 проходят в одно время по просьбе иностранных партнеров
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.