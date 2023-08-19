МО РФ сообщило о пресечении попытки теракта киевским режимом на Москву и Подмосковье
В Минобороны России сообщили, что пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.
«Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Согласно заявлению Минобороны России, беспилотник, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.
Сообщается, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало об атаке украинского беспилотника на военный аэродром под Новгородом. В результате происшествие на аэродроме возникло возгорание.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.