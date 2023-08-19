Армия МО РФ сообщило о пресечении попытки теракта киевским режимом на Москву и Подмосковье Согласно заявлению МО РФ, киевский режим попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Минобороны России сообщили, что пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. «Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», - сообщили в российском оборонном ведомстве. Согласно заявлению Минобороны России, беспилотник, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Сообщается, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало об атаке украинского беспилотника на военный аэродром под Новгородом. В результате происшествие на аэродроме возникло возгорание. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика