В МО РФ сообщили об атаке украинского БПЛА на военный аэродром под Новгородом
В результате теракта на аэродроме возникло возгорание.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Украинский БПЛА совершил террористическую атаку с применением БПЛА на военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вражеский беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался стрелковым оружием. На стоянке самолетов возникло возгорание, но оно было потушено пожарным расчетами. Поврежден один самолет, люди в результате теракта не пострадали.
Ранее в Минобороны сообщили о попытке киевского режима атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Пораженный средствами ПВО аппарат упал на нежилое здание. Возгораний и пострадавших нет.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов