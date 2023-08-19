В МО РФ сообщили об атаке украинского БПЛА на военный аэродром под Новгородом

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Украинский БПЛА совершил террористическую атаку с применением БПЛА на военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеский беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался стрелковым оружием. На стоянке самолетов возникло возгорание, но оно было потушено пожарным расчетами. Поврежден один самолет, люди в результате теракта не пострадали.

Ранее в Минобороны сообщили о попытке киевского режима атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Пораженный средствами ПВО аппарат упал на нежилое здание. Возгораний и пострадавших нет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов