Опубликованы первые результаты исследований станции «Луна-25»
Стали известны первые результаты работы станции «Луна-25». Специалисты ИКИ РАН провели несколько включений приборов и во время полета станции по орбите естественного спутника Земли.
В результате исследований были зафиксированы наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта в спектре гамма-лучей, их зарегистрировал прибор АДРОН-ЛР.
Также прибор, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, зафиксировал удар микрометеорита. Так как ранее «Луна-25» успешно прошла через метеорный поток Персеиды, вероятно, что микрометеорит принадлежит именно ему.
На орбите Луны был впервые включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л. Собрав необходимые данные, специалисты выявили оптимальный режим работы прибора на поверхности спутника Земли для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 эВ до 3000 эВ.
Ранее сообщалось, что автоматическая станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту, чтобы подготовиться к посадке. В Роскосмосе сообщили, что коррекция прошла успешно.