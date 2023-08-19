Опубликованы первые результаты исследований станции «Луна-25»

Специальный прибор для регистрации микрочастиц у поверхности Луны зафиксировал удар микрометеорита, который, вероятно, принадлежит потоку Персеиды.

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Стали известны первые результаты работы станции «Луна-25». Специалисты ИКИ РАН провели несколько включений приборов и во время полета станции по орбите естественного спутника Земли.

В результате исследований были зафиксированы наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта в спектре гамма-лучей, их зарегистрировал прибор АДРОН-ЛР.

Также прибор, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, зафиксировал удар микрометеорита. Так как ранее «Луна-25» успешно прошла через метеорный поток Персеиды, вероятно, что микрометеорит принадлежит именно ему.

На орбите Луны был впервые включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л. Собрав необходимые данные, специалисты выявили оптимальный режим работы прибора на поверхности спутника Земли для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 эВ до 3000 эВ.

Ранее сообщалось, что автоматическая станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту, чтобы подготовиться к посадке. В Роскосмосе сообщили, что коррекция прошла успешно.