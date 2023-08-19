Опубликованы кадры уничтожения украинской БМП с помощью российских дронов-камикадзе
Высокая скорость и малозаметность российских дронов-камикадзе не оставляет шансов бронетехнике противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Российские операторы дронов-камикадзе уничтожили украинскую БМП. Кадры предоставили в Минобороны России.
Из-за высокой скорости и малозаметности дронов-камикадзе у бронетехники украинских боевиков нет шансов, добавили в ведомстве.
Ранее операторы ударных FPV-дронов рассказали, как действуют в зоне спецоперации. На подлет к заданным целям у них есть не более 20 секунд.
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.