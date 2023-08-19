В стране и мире Опубликованы кадры уничтожения украинской БМП с помощью российских дронов-камикадзе Высокая скорость и малозаметность российских дронов-камикадзе не оставляет шансов бронетехнике противника. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские операторы дронов-камикадзе уничтожили украинскую БМП. Кадры предоставили в Минобороны России. Из-за высокой скорости и малозаметности дронов-камикадзе у бронетехники украинских боевиков нет шансов, добавили в ведомстве. Ранее операторы ударных FPV-дронов рассказали, как действуют в зоне спецоперации. На подлет к заданным целям у них есть не более 20 секунд. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика