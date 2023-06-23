В Нахимовском военно-морском училище состоялся юбилейный выпуск воспитанников

Выпускники получили аттестаты об окончании обучения и нагрудные знаки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В Нахимовском военно-морском училище состоялся юбилейный, 75-й выпуск воспитанников. Торжественное мероприятие прошло на плацу под руководством начальника главного штаба ВМФ адмирала Александра Носатова. От имени главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова он поздравил нахимовцев.

«За свою историю Нахимовское военно-морское училище подготовило немало выдающихся морских офицеров, среди них - восемь Героев Советского Союза и Российской Федерации, более 90 адмиралов и генералов», - сказал Носатов.

Он выразил уверенность, что выпускники продолжат славную историю училища и будут гордо нести имя нахимовцев.

Нахимовцам-выпускникам вручили аттестаты об окончании обучения и нагрудные знаки. На церемонии присутствовали представители командования, преподаватели и родители молодых людей. В завершение церемонии выпускники прошли торжественным маршем.

В этом году обучение завершили 67 нахимовцев, большинство из них продолжат обучение в высших учебных заведениях Минобороны России.

Ранее мы сообщали, что статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков и заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова вручили дипломы выпускникам довузовских образовательных учреждений МО РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.