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ВС РФ разгромили отряд противника из 150 человек, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра

12:39 19.08.2023
Отряд состоял преимущественно из наемников. Им не помогли «джавелины», NLAW и другие модные поставки оружия с Запада.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Бойцы группировки ВС РФ «Днепр» разгромили отряд ВСУ, который пытался перебраться на левый берег Днепра и закрепиться там. Кадры с результатами боевой работы у населенного пункта Казачьи Лагеря предоставили в Минобороны России.

«Бойцы "Днепра" дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наемники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мотострелковые и разведывательные подразделения полностью зачистили разрозненные группы противника. Среди трофеев бойцов десятки образцов иностранного вооружения, боеприпаса, радиостанции и снаряжение.

«"Джавелины", NLAW, все эти модные поставки оружия с Запада - оно все валяется под ногами. Не помогло им ничуть», - рассказал боец группировки.

© Минобороны РФ

Бойцы группировки рассказали, что в отряде противника большинство наемников, есть даже афроамериканец.

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Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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