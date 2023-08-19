ВС РФ разгромили отряд противника из 150 человек, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра
Бойцы группировки ВС РФ «Днепр» разгромили отряд ВСУ, который пытался перебраться на левый берег Днепра и закрепиться там. Кадры с результатами боевой работы у населенного пункта Казачьи Лагеря предоставили в Минобороны России.
«Бойцы "Днепра" дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наемники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мотострелковые и разведывательные подразделения полностью зачистили разрозненные группы противника. Среди трофеев бойцов десятки образцов иностранного вооружения, боеприпаса, радиостанции и снаряжение.
«"Джавелины", NLAW, все эти модные поставки оружия с Запада - оно все валяется под ногами. Не помогло им ничуть», - рассказал боец группировки.