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В Санкт-Петербург впервые за 80 лет прибыл танк Т-70, освобождавший Мелитополь

Павел Кутаренко
Анастасия Бобылева
12:20 19.08.2023
Танк Т-70, который находится сейчас на реставрации в Санкт-Петербурге, стал символом освобождения Мелитополя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Впервые за 80 лет в Санкт-Петербурге окажется танк Т-70, который первым принял бой с фашистами за Мелитополь осенью 1943 года в ходе Великой Отечественной войны. Легендарный танк ждут в Запорожской области 23 октября. Он примет участие в параде в честь 80-летия освобождения Мелитополя.

Легкий танк Т-70 выкатывают из ремонтного ангара. Три месяца назад его привезли из Мелитополя в Петербург, и реставрация машины завершена уже наполовину. Эта боевая машина из состава 22-го гвардейского танкового полка - символ освобождения Мелитополя.

Сейчас танк полностью разобран, гусеницы сняты, стоит он только на катках, корпус внутри уже окрашен. Отдельно лежит башня с пушкой.

После 80 лет на постаменте танк нуждался в тщательной реставрации - вот так машина выглядела, когда ее привезли из Мелитополя. Башня была приварена намертво, на броне - многочисленные латки.

Сотрудники музея починили катки танка, заварили все трещины на броне. Впереди самое сложное - установка всех агрегатов и двигателя.

«В нем не было ничего, он был абсолютно пустой, как сейчас есть - так и было, только в плохом состоянии. Дно сгнило, задняя часть полностью, днище приварили новое», - рассказывает Алексей Сударев, реставратор  Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова.

Танк должен быть полностью готов к 23 октября этого года, чтобы возглавить парад в честь 80-летней годовщины освобождения Мелитополя от фашистских захватчиков. И уже после того, как танк проедет по улицам освобожденного города, он вернется на свой постамент.

Подробнее о тщательной и сложнейшей реставрации бронированной легенды смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее реставраторы Русского музея приступили к восстановлению картин, пострадавших при падении обломков украинской ракеты в Таганроге.

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