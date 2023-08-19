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Наталья Касперская объяснила, чем опасна цифровая колонизация

Анастасия Бобылева
10:15 19.08.2023
Наталья Касперская подробно рассказала в интервью «Звезде» о смысле цифровой колонизации и о том, что компания-производитель информационных систем может сделать с пользователем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о цели цифровой колонизации. В интервью «Звезде» на форуме «Армия-2023» она рассказала, что обычные пользователи крайне зависимы от производителей информационных систем, которыми массово пользуются по всему миру.

«В этом и смысл цифровой колонизации. Смысл в том, что те производители информационных систем, которые сумели, которые сумели навязать свои информационные системы по всему миру, ими и владеют. А вы нет», - заявила она.

Касперская пояснила, что таким пользователем может оказаться даже крупная компания, которая заплатила производителю информационных систем миллионы. В любой момент, и это подтверждает недавний уход сервисов Google из России, доступ к системе можно отключить. Президент InfoWatch отметила, что так компания становится уязвимой, поскольку, в случае отключения необходимых сервисов она понесет огромные потери и не сможет ничего с этим сделать.

Касперская подчеркнула, что с пользователем, оказавшемся на крючке у производителя, можно сделать что угодно.

«Вы несчастный пользователь, за которым можно следить, которого можно отключить, которому можно подсунуть ложную информацию, с которым можно вообще сделать все, что угодно», - добавила она.

Также Касперская в ходе интервью рассказала, как обычному человеку не стать жертвой информационной войны. Она посоветовала не верить всему, что есть в интернете, а также избегать думскролинга, когда человек механически листает лент новостей и оказывается затянут в нее.

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