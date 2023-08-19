IT-эксперт Касперская на «Армии-2023» объяснила, как выжить в информационной войне

Наталья Касперская считает, что важно не погружаться в сомнительное информационное поле и не позволять себя зомбировать.

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Президент InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023» рассказала, как обычному человеку не стать жертвой информационной войны против России.

«Что делать обывателю простому - могу дать два таких базовых совета. Первое - не верить всему, что пишут в интернете. К сожалению, люди по-прежнему очень доверчивы. В эпоху ведущейся против нас информационной войны лучше реже обращаться к интернету, потому что сильно оперируют силы, противодействующие нашей стране. И второе - избегать погружения в соцсети. Это так называемый думскроллинг, когда человек сидит и просто крутит ленту новостей, по сути они затягивают человека, и он не в состоянии остановиться и оказывается в зомбированном состоянии», - объяснила эксперт.

Касперская посоветовала в случае соприкосновения с сомнительным информационных контентом останавливать себя и переключать внимание на что-то другое. И не забывать, что навязываемая информация, как правило, ложна.

«И, конечно, осознавать, что подсовываемая информация не является нейтральной. Она, как правило, нарочно и эмоционально нагружена. И с высокой степенью вероятности, особенно навязываемая информация, является ложью», - подчеркнула спикер.

Ранее на форуме «Армия-2023» советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий рассказал о нюансах информационной войны с Западом.