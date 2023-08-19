Трое погибли и пятеро пострадали при взрыве в Донецке на Школьном бульваре

Пострадали молодые мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 годов рождения, уточняется информация по еще одному строителю.

© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Трое строителей погибли в Донецке при детонации неопознанного взрывоопасного предмета. Еще пять рабочих получили ранения.

Они проводили строительные работы по адресу Школьный бульвар, дом 5 в Ворошиловском районе города в здании школы №5. Информацию сообщили в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«... произошла детонация неопознанного ВОП (идентификацию проводят эксперты), в результате чего погибли трое строителей - мужчины (персональные данные уточняются), еще пять рабочих получили ранения различной степени тяжести - мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 г.р., данные по еще одному пострадавшему устанавливаются», - проинформировали в представительстве ДНР в своем Telegram-канале.

Школа располагалась в районе Крытого рынка в центре Донецка. Своим мнением о случившемся с корреспондентом «Звезды» поделились местные жители - сторож и охранник.

Они сказали, что от выстрелов они забежали обратно в здание. Также один из них ответил отрицательно на вопрос, мог ли это быть кассетный боеприпас. Другой рассказал, что строители «вроде бы копали - нашли что-то в виде лампы».