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Жители Донецка рассказали подробности взрыва на Школьном бульваре

Марина Крижановская
23:35 18.08.2023
Трагедия на Школьном бульваре привела к гибели трех человек и ранению не менее восьми.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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После произошедшего в Донецке взрыва местные жители поделились с корреспондентом «Звезды» хронологией события и своими предположениями, что могло послужить причиной трагедии. По предварительным оценкам, погибли не менее трех человек, еще восемь ранены.

Один из очевидцев работает сторожем. Отвечая на вопрос, видел ли он что-то, тот сказал, что от выстрелов они забежали обратно в здание. Местный житель ответил отрицательно на вопрос, мог ли это быть кассетный боеприпас.

«Произошел хлопок и все. Потом люди вот туда отошли и начали оказывать им помощь. <...> мы забежали от выстрелов обратно в здание, потом вышли и уже поняли, что там люди погибли. Был хлопок обыкновенный, но только не кассетный», - рассказал один из очевидцев происшествия.

Другой из местных жителей, работающий охранником, сообщил, что на месте трудилось очень много строителей

«Вроде бы как кто говорит, что копали - нашли что-то в виде лампы, а те говорят, что "мы сидели, у нас перекличка была". Я буквально в 50 шагах от них был, прошел. И потом сказали, что восемь тяжелых, пострадавших, один легких и трое погибших», - сообщил мужчина.

Говоря о том, на что похож был тот звук, он ответил, что на взрыв ВОГа. Также данный местный житель не исключил сброс боеприпаса, ответив, что «нет, вполне может быть, скорее всего, так и было».

Взрыв произошел в Ворошиловском районе города. Трагедия случилась в самом центре города - на бульваре с символичным названием Школьный, где проходил ремонт одной из донецких школ.

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