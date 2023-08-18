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Заммнистра обороны РФ Иванов проинспектировал строительство новой школы в Саратовской области

09:16 18.08.2023
Представитель оборонного ведомства вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володины оценили развитие социальной инфраструктуры в регионе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин проверили развитие социальной инфраструктуры в рамках совместной работы в городе Шиханы в Саратовской области.

Иванов и Володин проверили ход работ на площадке строительства новой общеобразовательной школы на 550 мест.

С участием командования гарнизона, представителями организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России были также обсуждены вопросы комплексного развития и благоустройства военного городка, возведения ряда новых объектов социальной инфраструктуры, программа обновления гарнизона, проводимые и планируемые мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции объектов городка.

Ранее Тимур Иванов вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым посетил строящееся Иркутское суворовское военное училище. В настоящее время на площадке трудятся более 1800 человек, задействованы 200 единиц техники.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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