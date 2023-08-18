Глава администрации Харьковской области Ганчев рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ

По словам руководителя, боевики не верят в то, что им удастся выполнить задачи, которые поставили перед ними западные кураторы.

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У украинских боевиков в Харьковской области наблюдаются панические настроения, как говорят жители региона. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, западные кураторы требуют от киевского режима показать успех на данном направлении, однако в благополучный для Украины исход уже никто не верит.

«На нашей территории очень много атак, несмотря на то, что наши войска медленно, но верно продвигаются к Купянску. Мы фиксируем очень серьезное сопротивление, контратаки не прекращаются, обстрелы территорий не прекращаются - они стараются удерживать позиции. Это говорит о том, что у них есть определенная задача, они ее должны выполнить, должны показать. Мы в это, конечно, не верим - даже жители Харьковской области нам сообщают о том, что военнослужащие там общаются, выпивают с ними, у них паническое настроение - они сами в это не верят», - рассказал Ганчев.

Ганчев также отметил, что показателем паники является эвакуация, которую объявил киевский режим в Купянском районе. При этом Киев продолжает перебрасывать силы в данный регион, рассчитывая на то, что им удастся показать Западу хоть какой-то результат.

Напомним, что в начале августа Киевский режим объявил обязательную эвакуацию на подконтрольных ему территориях Купянского района. Она затронет 37 населенных пунктов, включая и сам город Купянск.