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Корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали передачу грузов на ходу в Тихом океане

07:42 18.08.2023
Корабли двух держав отработали пополнение запасов воды и топлива от судов обеспечения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали процесс пополнения запасов топлива и передачу грузов на ходу в рамках третьего совместного морского патрулирования Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Восточно-Китайском море проведено учение по пополнению кораблями запасов воды и топлива от судов обеспечения, а также отрабатывалась передача грузов на ходу траверзным способом», - сообщили в оборонном ведомстве.  

Отмечается, что российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» работал вместе с китайским кораблем комплексного снабжения «Тайху». Экипажи, следуя параллельными курсами, тренировали синхронизацию скорости хода и выдержку интервала с учетом водоизмещения кораблей, волнения моря и скорости ветра.

На текущий момент совместный отряд кораблей России и Китая преодолел более 6400 морских миль. За это время экипажи провели противолодочные учения тренировки по спасению на море, а также отразили налет авиации условного противника. Кроме того, они совершенствовали навыки взлетов и посадок вертолетов на палубы боевых кораблей. Сейчас российско-китайский отряд находятся в акватории Восточно-Китайского моря.

Напомним, корабли ВМФ России и ВМС Китая начали третье совместное патрулирование Тихого океана 28 июля. Среди ключевых задач  укрепление военно-морского сотрудничества между странами, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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