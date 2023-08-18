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В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида

Анастасия Бобылева
06:43 18.08.2023
Воронка диаметром 520 километров, обнаруженная в Австралии, по размеру в три раза превосходит след от астероида, ставшего причиной вымирания динозавров.
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
© Фото: Ferrari ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Юго-Восточной Австралии обнаружили подземные образования, которые, возможно, являются кратером от гигантского астероида. О находке ученых из Университета Нового Южного Уэльса пишет журнал Science Direct.

Диаметр обнаруженной воронки - 520 километров, передает 360. Это примерно в три раза больше, чем диаметр кратера от Чикшулубского астероида, ставшего причиной вымирания динозавров.

Так как этот след может оказаться самым большим астероидным кратером на Земле, его изучение может дать ученым больше информации о геологических последствиях от столкновения планеты с таким огромным космическим телом.

Ранее сообщалось о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Ожидается, что 23 августа он пролетит на расстоянии примерно в 6,1 миллиона километров.

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