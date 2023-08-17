МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Белгородской областью

Вечером 17 августа Киев попытался атаковать территорию России, в итоге БПЛА был сбит над территорией Белгородской области.

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Киевский режим 17 августа в 22:22 по московскому времени предпринял попытку совершить террористическую атаку на объекты на территории России. При этом использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчеты ПВО обнаружили беспилотник. Он был уничтожен над Белгородской областью. Отмечено, что разрушений и пострадавших нет.

Немногим ранее в МО РФ заявили, что ракетным ударом был уничтожен военный эшелон с боеприпасами украинских националистов. Он был ликвидирован в Днепропетровской области на станции Межевая.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.