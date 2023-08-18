Ледяной мотель и шерсть мамонта: РГО отправит туристов на Северный полюс в следующем году

Туристы в рамках поездок с РГО на Северный полюс смогут переночевать в ледяном мотеле и посмотреть на останки мамонтов в Палеонтологическом музее.

© Видео: ТРК «Звезда», Русское географическое общество © Фото: ТРК «Звезда», Русское географическое общество

Уже в следующем году туристы смогут отправиться на Северный полюс с Русским географическим обществом. Мечта миллионов не только российских, но и зарубежных путешественников станет доступнее и ближе.

Бывшее ледяное хранилище в Хатанге превратилось в площадку для уникальных экспонатов. Здесь 20 лет собирали кости, бивни и зубы мамонта. А благодаря вечной мерзлоте сохранилась даже шерсть. Такие артефакты привлекают не только туристов, но и ученых.

Настоящей изюминкой маршрута должен стать палеонтологический музей. Туристов будут знакомить с обычаями коренных народов, угощая рыбой и дикоросами, а в будущем у гостей региона появится возможность переночевать в ледяном мотеле.

Кроме того, туристы смогут попробовать себя в роли ученых.

«Можно по-разному путешествовать по Арктике. Наш вектор и наша логика это научно-популярный туризм. Например, часть наших туристов может работать под руководством ученых, то есть выполнять какую-то, может быть, совсем простую задачу, которую ему обозначили ученые в рамках своих наблюдений», - рассказала директор департамента экспедиционной деятельности и туризма РГО Наталия Белякова.

Ранее при поддержке РГО на мысе Слепиковского на Сахалине проводились масштабные работы по восстановлению маяка. Объект культурного наследия был спасен во многом благодаря смотрителю Юрию Гаспарову, который проработал на маяке более 20 лет.