Дядя похищенной в Челябинской области девушки рассказал о ее состоянии

По словам родственника, он думал, что девушка ушла в монастырь.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Анатолий, дядя похищенной в 2009 году в Челябинской области девушки, рассказал «Звезде» о ходе ее поисков и состоянии. По словам мужчины, родные думали, что девушка могла уйти в монастырь.

«Здесь я пальму первенства Леночке отдал. Она заявления подавала. Вроде как в монастыре она может быть, успокоились немного», - рассказал родственник.

Об обнаружении девушки дядя узнал внезапно, он уже не верил в то, что она когда-либо найдется. Также дядя рассказал о состоянии похищенной.

«Неплохо. Я думал хуже будет. Я ее спрашиваю, говорит: "Потом". Я понял, что минимум полгода надо, чтобы она немножечко освоилась. Дело в том, что они сейчас в полиции, что-то решают», - рассказал Анатолий.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения человека. По данным следствия, мужчина, страдающий психическим расстройством, заманил в подвал своего дома девушку и удерживал там на протяжении 14 лет. Ей удалось сбежать после того, как злоумышленника госпитализировали.