Опубликованы кадры из центра Донецка, где в результате взрыва погибли трое человек

Взрыв произошел на Школьном бульваре, который находится в центре города.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Ворошиловском районе Донецка произошел взрыв. Он прозвучал в самом центре города, на бульваре с символичным названием Школьный, где проходил ремонт одной из донецких школ.

На место взрыва, который произошел в районе 20:00, оперативно прибыли экстренные службы.

На данный момент на место происшествия никого не пускают. Существует информация, согласно которой, предварительно, погибли три строителя, которые работали на участке, и несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее украинские националисты обстреляли Донецк кассетными снарядами. Украинские войска выпустили четыре кассетных боеприпаса по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.