В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден пригрозил Северной Корее сменить режим

Марина Крижановская
22:06 26.04.2023
В частности, глава США заявил, что это станет возможным в случае удара в отношении американцев или их союзников.
Байден пригрозил Северной Корее сменить режим
© Фото: SHAWN THEW EPA Pool Globallookpress
Читайте нас на:

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты предпримут усилия для смены политического режима в КНДР. Уточняется, что это произойдет, если по США или их союзникам официальным Пхеньяном будет нанесен ядерный удар.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем. И его результатом станет конец режима. Мы предпримем это действие», - приводит его слова РИА Новости.

В настоящее время в США с государственным визитом находится президент Южной Кореи. Заявление Байдена прозвучало по итогам совместных переговоров с президентом Республики Корея - Юн Сок Ель. Одной из обсуждаемых тем стала денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее одно из испаноязычных изданий написало, что Россия, КНДР и Китай якобы создали угрожающий США «треугольник смерти». В неформальный блок, «представляющий угрозу для США» также вошли Китай и Северная Корея.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:23 Армия
Видео
Российские бойцы разгромили вражеский склад боеприпасов под Северском из СПГ-9
17:30 В стране и мире
Видео
Глава Россотрудничества Примаков рассказал об украинском флаге, вывешенном у здания РЦНК в Никосии после поджога
16:30 Армия
В МО РФ сообщили о возвращении 40 российских пленных
16:35 В стране и мире
Видео
Сигал заявил, что Зеленский всегда работал на украинских нацистов
15:38 В стране и мире
Видео
УФСБ по Москве пресекло работу колл-центров, действовавших в интересах украинских боевиков
Популярное
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.