Байден пригрозил Северной Корее сменить режим

В частности, глава США заявил, что это станет возможным в случае удара в отношении американцев или их союзников.

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Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты предпримут усилия для смены политического режима в КНДР. Уточняется, что это произойдет, если по США или их союзникам официальным Пхеньяном будет нанесен ядерный удар.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем. И его результатом станет конец режима. Мы предпримем это действие», - приводит его слова РИА Новости.

В настоящее время в США с государственным визитом находится президент Южной Кореи. Заявление Байдена прозвучало по итогам совместных переговоров с президентом Республики Корея - Юн Сок Ель. Одной из обсуждаемых тем стала денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее одно из испаноязычных изданий написало, что Россия, КНДР и Китай якобы создали угрожающий США «треугольник смерти». В неформальный блок, «представляющий угрозу для США» также вошли Китай и Северная Корея.