Минюст внес в список иноагентов журналиста «Дождя»** Михаила Козырева*

Также в список иноагентов попали несколько организаций.

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Министерство юстиции РФ расширило список иноагентов. В него попал журналист Михаил Козырев*, экс-главред «Нашего радио» и работник «Дождя»**. Также в списке оказались политик Константин Боровой* и бывший член Общественной палаты РФ Павел Суляндзигу.

В заявлении на сайте Минюста указано, что Козырев* занимался распространением материалов иноагентов, а также пропагандировал ЛГБТ-отношения. Ведомство отмечает, что такая деятельнось противоречит государственной политике по укреплению духовно-нравственных ценностей в России.

Боровой*, согласно сообщению Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, а также указывал на якобы сходство РФ с террористической организацией. Помимо этого, он оправдывал выступал против проведения СВО на Украине.

В свою очередь, Суляндзига* также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и призывал к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность России.

Все трое проживают за пределами РФ.

Минюст также внес в реестр иноагентов несколько организаций, в том числе интернет-журнал и медиаплатформу «7х7 – Горизонтальная Россия»**. Ранее в список иностранных агентов включили музыканта и поэта Бориса Гребенщикова*.

*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

**- средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.